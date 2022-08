Gabriele Münter: "Stillleben in Rosa"

Gabriele Münter gilt neben Paula Modersohn-Becker als eine der bekanntesten Künstlerinnen des Expressionismus in Deutschland. An der Münchner Kunstakademie wurde sie als Frau nicht aufgenommen, deswegen studierte sie an der Damenakademie des Künstlerinnen-Vereins. Lange wurde sie nur als Lebensgefährtin Kandinskys wahrgenommen, heute ist ihr Platz in der Kunstwelt unumstritten.