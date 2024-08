Explosion vor Synagoge: Terrorverdacht in Südfrankreich

Erst stehen zwei Autos in Flammen, dann explodiert eine Gasflasche und die Türen der Synagoge von La Grande-Motte geraten in Brand. War es ein Anschlag? Die Anti-Terror-Anwaltschaft ermittelt.

Bei einer Explosion vor einer Synagoge im Süden Frankreichs ist ein Polizist verletzt worden. Er sei wegen mindestens zweier brennender Autos zu dem jüdischen Gotteshaus von La Grande-Motte gerufen worden, teilte der Bürgermeister der Stadt am Mittelmeer, Stéphan Rossignol, mit. Behördenangaben zufolge explodierte dann in einem der Autos ein Gasbehälter.

Laut Rossignol zeichneten Überwachungskameras einen Mann auf, der die Fahrzeuge vor der Beth-Yaacov-Synagoge in Brand setzte. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen zeigen die Aufnahmen einen Mann mit leeren Flaschen in der Hand und mit einer palästinensischen Flagge um die Hüfte geschnürt. Auf einem der Bilder sei eine Waffe erkennbar, bei der es sich um eine 9-mm-Pistole handeln könnte. Die Aufnahmen seien allerdings nicht deutlich. Der Verdächtige verließ den Tatort den Angaben zufolge zu Fuß.

Auch zwei Türen der Synagoge standen in Flammen und wurden beschädigt, teilte die Gendarmerie mit. Ob diese vor oder nach der Explosion in Brand gerieten, sei unklar. In dem Gebäude kam demnach niemand zu Schaden. Informationen über die Art der Verletzungen und den Zustand des betroffenen Polizisten gibt es bislang nicht.

Darmanin: "Alle Mittel werden mobilisiert"

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin spricht von einem "offenbar kriminellen" Akt. "Ich möchte unseren jüdischen Mitbürgern und der Gemeinde meine volle Unterstützung zusichern", so Darmanin. Auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron würden "alle Mittel mobilisiert", um den Täter zu finden. Darmanin ließ zudem die Präsenz von Sicherheitskräften vor jüdischen Gotteshäusern sofort zu erhöhen.

Frankreichs Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Die Ermittlungen liefen, um den oder die Täter festzunehmen. Konkret ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung mit Terrorismus-Bezug und Zerstörung mit gefährlichen Mitteln sowie terroristischer Vereinigung. Präsident Macron spricht von einem Terrorakt und ließ verlauten, alles werde getan, um die Verantwortlichen zu finden.

Starke Zunahme antisemitischer Taten in Frankreich

Die Zahl antisemitisch motivierter Straftaten in Frankreich ist nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Beginn des Israel-Hamas-Kriegs deutlich gestiegen. Nach Angaben des jüdischen Dachverbands CRIF hat sich die Zahl solcher Taten innerhalb eines Jahres von 436 auf knapp 1700 nahezu vervierfacht. Nach dem 7. Oktober seien die Zahlen regelrecht "explodiert".

CRIF-Vorsitzender Arfi (Archivbild): "Versuch, Juden umzubringen" Bild: Andrea Savorani Neri/NurPhoto/picture alliance

Laut dem CRIF-Vorsitzenden Yonathan Arfi hat die Explosion zu einem Zeitpunkt stattgefunden, zu dem die Ankunft von Gläubigen an der Synagoge erwartet werden könne. Es handle sich nicht nur um einen Angriff auf ein Gotteshaus, so Arfi, sondern um den Versuch, Juden umzubringen.

AR/fab/rb (dpa, afp)