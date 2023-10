Explosion in türkischer Hauptstadt Ankara

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von einem Bombenanschlag nahe des Ministeriums. An dem Anschlag seien zwei "Terroristen" beteiligt gewesen. Einer habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei "neutralisiert" worden. Bei einem Schusswechsel im Anschluss an die Explosion seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Zentrum Ankaras wurde abgesperrt

Der Angriff habe sich an der Eingangstür zum Innenministerium der Türkei im Zentrum der Hauptstadt ereignet, so der Minister. Das Zentrum wurde weiträumig abgesperrt. Laut dem Sender NTV ereignete sich die Explosion auch nur wenige Hundert Meter entfernt von einem Eingang zum Parlament. Das tagt planmäßig am Sonntag erstmals seit der Sommerpause.

Türkische Polizeispezialeinheiten sichern einen Bereich nach der Explosion in der Nähe des Innenministeriums Bild: Cagla Gurdogan/REUTERS

Es gab keine unmittelbaren Informationen über die Angreifer. Kurdische und linksradikale militante Gruppen sowie die Gruppe Islamischer Staat haben in der Vergangenheit im ganzen Land tödliche Anschläge verübt. Yerlikaya sagte, die Angreifer hätten sich in einem leichten Militärfahrzeug dem Tatort genähert.

Bombenentschärfungstrupps im Einsatz

Fernsehbilder zeigten Bombenentschärfungstrupps, die in der Nähe eines geparkten Fahrzeugs in dem Gebiet arbeiteten, das sich in der Nähe der Großen Türkischen Nationalversammlung und anderer Regierungsgebäude befindet. Die beiden Polizeibeamten werden in einem Krankenhaus behandelt und befinden sich Medienberichten zufolge nicht in ernstem Zustand.

nob/as (dpa, afp, ap)