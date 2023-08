"Exorzist"-Regisseur William Friedkin gestorben

Der für Filme wie "French Connection" und "Der Exorzist" berühmte US-Regisseur William Friedkin ist tot. Der Oscar-Preisträger starb im Alter von 87 Jahren in Los Angeles.

Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Ehefrau Sherry Lansing. Friedkin hatte das Kinopublikum 1973 mit seinem Horrorfilm "Der Exorzist" schockiert. Damals verließen viele Zuschauer wegen der expliziten Darstellung einer Teufelsaustreibung die Kinosäle. In dem Film geht es um ein zwölfjähriges Mädchen, das von einem Dämon besessen ist. Der zum Klassiker avancierte Film wurde für zehn Oscars nominiert und gewann schließlich zwei der renommierten Filmpreise, unter anderem für das beste Drehbuch.

Zuvor hatte Friedkins Thriller "Brennpunkt Brooklyn" (Originaltitel "The French Connection") aus dem Jahr 1971 bereits fünf Oscars gewonnen, unter anderem für den besten Film und die beste Regie. In dem Film spielt Gene Hackman einen harten New Yorker Polizisten.

Vertreter des "New Hollywood"

Friedkin war wie Francis Ford Coppola und Martin Scorsese ein wichtiger Vertreter der Generation des "New Hollywood", die die US-Filmbranche tiefgreifend veränderte. Sein letzter Film "The Caine Mutiny Court-Martial" mit Kiefer Sutherland soll beim diesjährigen Filmfestival von Venedig Premiere feiern.

Der 1935 in Chicago geborene Arbeitersohn verdiente sich bei einem Fernsehsender vom Boten zum Regisseur von TV-Live-Shows hoch. Filmemacher wollte er werden, nachdem er als junger Mann den Orson-Welles-Klassiker "Citizen Kane" gesehen hatte. Bereits sein erster Dokumentarfilm über einen zum Tode verurteilten Mann gewann 1962 einen Festival-Preis. Mit dem Musikfilm "Good Times" über das Pop-Duo Sonny und Cher gab er 1967 sein Hollywood-Debüt.

In den 1970er Jahren war er zwei Jahre mit der französischen Schauspielerin Jeanne Moreau verheiratet. Nach Ehen mit TV-Star Lesley-Anne Down und der Moderatorin Kelly Lange gab er 1991 der Produzentin Sherry Lansing das Jawort. Mit der mächtigen Ex-Chefin des Hollywoodstudios Paramount war er bis zu seinem Tod verheiratet.

