Tausende Anleger vor gesperrten Konten

Noch sind die Dimensionen unklar, einige Schätzungen beziffern den Schaden auf einige Millionen, andere auf mehrere Milliarden Euro. So viel Geld könnten Kleinanleger rund um den Globus in ein windiges Angebot mit Cannabis-Pflanzen gesteckt haben.

Anleger vor gesperrten Konten

Die Firma mit dem Namen Juicy Fields bot seit2020 sogenanntes "E-Growing" an. Bei Juicy Fields konnten sich Investoren an Anbau, Ernte und Verkauf von medizinischen Cannabis-Pflanzen beteiligen. Die Renditen beliefen sich dabei auf deutlich über 100 Prozent im Jahr.

"Die Menschen sind es einfach nicht mehr gewöhnt, gute Gewinne zu machen", verteidigte sich noch Anfang März der damalige Unternehmenssprecher und "Innovationsbeauftragte" von Juicy Fields, Daniel Gauci, auf DW-Fragen nach dem Geschäftsmodell. Wie die Firma solche Renditen erwirtschaften könne, dazu wollte er sich nicht äußern.

Selbstbewusster Auftritt - Lamborghinis mit dem Logo von Juicy Fields vor einer Branchen-Messe in Barcelona

Eine Online-Plattform war das wichtigste Instrument der Firma. Dort konnten Nutzer Pflanzen kaufen, verkaufen, in virtuellen Gewächshäusern verwalten und sich ihr Geld auszahlen lassen. Ob die Pflanzen jemals existierten, ist nach den aktuellen Geschehnissen unklar.

Denn seit MitteJuli können sich Nutzer nicht mehr auf der Plattform einloggen. Kurz darauf verschwanden auch die Inhalte der Firma auf den Social-Media-Plattformen. Seitdem deutet sich an, was Branchenkenner schon lange geahnt haben: Juicy Fields ist Betrug. Das Geld der Anleger ist weg.

Der nächste große Exit Scam?

500.000 Nutzer sollen laut Aussagen von Juicy Fields auf der Plattform registriert gewesen sein. Diese kommen aus Europa, Asien, Afrika und auch Lateinamerika. Die Mindestgrenze eines Investments in das virtuelle Gras lag bei 50 Euro, die Obergrenze theoretisch bei 180.000 Euro. Das Geld konnte per Banküberweisung oder über Kryptowährungen wie Bitcoin ein- und ausgezahlt werden.

Die Auszahlungen der Gewinne liefen dabei lange reibungslos, wie Investoren der DW immer wieder versicherten. Viele Kleininvestoren prahlten mit ihren Renditen und pumpten dann häufig noch mehr Geld in das Unternehmen. Manche nahmen sogar Kredite auf. Juicy Fields setzte auf Social Marketing, engagierte Influencer, war omnipräsent auf Messen und steckte viel Geld in Werbung.

In Foren wird spekuliert, ob der Fall Juicy Fields ähnlich groß werden könnte wie der Betrug mit der Kryptowährung OneCoin - initiiert von Ruja Ignatova. Die "Kryptoqueen" wurde kürzlich von der US-Bundespolizei FBI auf die Liste der meistgesuchten Personen gesetzt. Auf vier Milliarden Dollar soll sich der Schaden durch OneCoin belaufen.

Der Pressebeauftragte von Juicy Fields, Daniel Gauci (l), mit dem Finanzbeauftragten des Unternehmens Thomas Stieger (r) bei einer Messe

Doch über die Dimensionen des Betrugs bei Juicy Fields kann bisher nur spekuliert werden. Die Schätzungen schwanken zwischen einer zweistelligen Millionenhöhe bis hin zu Beträgen, die in die Milliarden gehen. So behauptet laut Medienberichten eine spanische Anwaltskanzlei, die Kleinanleger vertritt, dass über die digitalen "Wallets" - also die Krypto-Konten von Juicy Fields - mehr als neun Milliarden geflossen sein sollen.

Ein Betrugsfall wie im Krimi

Ähnlich wie im Fall OneCoin zeichnet sich ab, dass auch Juicy Fields zumindest in Teilen auf ein Schneeballsystem gesetzt hat. Dabei werden Einzahlungen von Neukunden für anfallende Auszahlungen verwendet. Auch Teile des sogenannten Multi-Level-Marketings kamen zum Einsatz. Investoren bekommen dabei Prämien, wenn sie andere vom Produkt überzeugen können. Offenbar vermuteten viele Menschen im Cannabis-Bereich besonders hohe Gewinnmargen.

Die Branche gilt als Wachstumsindustrie, seit Cannabis in vielen Ländern als Medizinprodukt zugelassen wurde. In Kanada und einigen US-Bundesstaaten ist die Droge sogar für den Freizeitkonsum legal. Auch die deutsche Bundesregierung plant eine komplette Legalisierung.

In Europa hat die spanische Aufsichtsbehörde schon früh vor Juicy Fields gewarnt. Die deutsche Aufsichtsbehörde Bafin hat imMärz dieses Jahres das erste Mal auf Unstimmigkeiten hingewiesen. Im Juni hat sie Juicy Fields verboten, weitere Cannabis-Pflanzen auf ihrer Plattform in Deutschland zu verkaufen. Dem ist das Unternehmen nicht nachgekommen. So konnte das DW-Rechercheteam auch nach dem Verbot noch eine virtuelle Pflanze erwerben.

Wer steckt dahinter?

Nun zeichnet sich ab, dass die Anleger ihr Geld wohl nicht wiedersehen. Entsprechend gereizt ist die Stimmung in den zahlreichen Gruppen des Messengerdienstes Telegram, in denen sie sich organisieren. Im Internet kursieren mehrere Versionen der Geschehnisse: Die am häufigsten verbreitete ist die von russischen Hintermännern, die von Anfang an einen Betrug geplant haben. In einer weiteren Version werden Teile der Führungsriege verdächtigt, mit dem Geld durchgebrannt zu sein.

Niedlicher Auftritt mit satten Renditen: Vier unterschiedliche Sorten Cannabis versprachen mehr als 100 Prozent Rendite

Auch der Name einer Firma mit Sitz in Berlin fällt immer wieder. Die unterhält gute Verbindungen in die Schweiz, nach Liechtenstein und in die Niederlande. Auch Juicy Fields hat in Berlin angefangen. Es waren wohl Ermittlungen des Landeskriminalamts und der zunehmende Druck der Finanzaufsicht, weshalb die Firma den Sitz um den Jahreswechsel dann in die Niederlande verlegte.

Eine Podcast-Serie der DW

Die DW hat den Aufstieg der zweifelhaften Firma seit einem halben Jahr begleitet. In dem investigativen, mehrteiligen, englisch-sprachigen Podcast "Cannabis-Cowboys - a story about big dreams, juicy money, and a never-ending hype" erzählen DW-Reporter die Geschichte der Firma.

Audio anhören 01:52 Intro Cannabis Cowboys

Es geht um Gier, Geldwäsche und Geheimdienste und den ewigen Traum vom schnellen Reichtum. Die Suche führt sie auf Cannabis-Plantagen, exzessive Partys in Luxushotels und zu einem Schloss in der Schweiz. Die erste Folge finden Sie ab Mitte August hier und überall, wo es Podcasts gibt.

(bea, nm)