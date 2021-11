DW Nachrichten

Exil-Sängerin sorgt sich um Schicksal afghanischer Frauen

In den 1990er Jahren haben die Taliban die Musik in Afghanistan komplett verboten. Die im Exil lebende Sängerin Ghezaal Enayat befürchtet, dass die Musik in ihrem Heimatland jetzt wieder verstummen könnte, und macht sich Sorgen um ihre afghanischen Kolleginnen.