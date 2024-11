Ex-Ski-Superstar Lindsey Vonn kündigt ihr Comeback an

Lindsey Vonn will fünf Jahre nach ihrem Rücktritt in den alpinen Skizirkus zurückkehren. Die heute 40-Jährige sorgte zu ihrer Glanzzeit nicht nur auf, sondern auch neben den Skipisten für Schlagzeilen.

Erst Marcel Hirscher, jetzt Lindsay Vonn. Erneut hat ein zurückgetretener Superstar des alpinen Skisports sein Comeback angekündigt. "Mein Ziel ist es, das hier zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen", sagte Vonn in einem Interview der "New York Times": "Ich wäre nicht wieder im US-Skiteam, wenn ich keine Absichten hätte."

Die 40-Jährige kündigte an, dass sie am Wochenende in Copper Mountain im Bundesstaat Colorado erstmals wieder mit der amerikanischen Nationalmannschaft trainieren werde. "Willkommen zurück", schrieb der Skiverband der USA auf der Plattform X.

Doppelweltmeisterin, Olympiasiegerin, viermal Weltcup-Gesamtsiegerin

Vonn war 2019 vom alpinen Skisport zurückgetreten - mit einer Bronzemedaille im Abfahrtsrennen der Weltmeisterschaft in Are in Schweden. Es war ihre achte WM-Medaille. Insgesamt sammelte Vonn zweimal Gold sowie je dreimal Silber und Bronze. Bei der WM 2009 in Val-d'Isere wurde sie Doppelweltmeisterin in der Abfahrt und im Super G.

2010 in Vancouver gewann Vonn auch olympisches Gold in der Abfahrt. Dazu kamen zwei Bronzemedaillen für die Speed-Spezialistin bei Olympischen Spielen. Insgesamt viermal gewann sie den Gesamtweltcup. Mit 82 Siegen ist Vonn die dritterfolgreichste Aktive aller Zeiten im Ski-Weltcup hinter ihrer Landsfrau Mikaela Shiffrin (97) und dem Schweden Ingemar Stenmark (86).

Vonns Karriere war jedoch nicht nur von Erfolgen, sondern immer wieder auch von schweren Verletzungen geprägt . Mehrfach riss ihr das Kreuzband. Erst im vergangenen Februar war Vonn ein künstliches Kniegelenk eingesetzt worden. Schlagzeilen machte auch ihre vorübergehende Beziehung zu Golf-Superstar Tiger Woods. 2015 trennte sich das schillernde Paar nach gut zwei Jahren.