Ex-Premier Imran Khan in Pakistan festgenommen

Hintergrund ist einer der vielen Korruptionsfälle, für die sich Imran Khan verantworten muss. wie ein Sicherheitsbeamter mitteilte. Vor dem Gericht in der Hauptstadt Islamabad kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern des Politikers und der Polizei.

Im April 2022 war Khan durch ein Misstrauensvotum als Premierminister nach fast vier Jahren im Amt abgesetzt worden. Der konservative Politiker Shehbaz Sharif wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Seitdem brachte die Justiz immer neue Vorwürfe gegen Khan vor. Er hatte in den vergangenen Monaten immer wieder zu Massenprotesten und Neuwahlen aufgerufen.

Bei dem Versuch, den 70-Jährigen im März dieses Jahres in seiner Residenz in der Millionenstadt Lahore zu verhaften, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und seinen Anhängern.

Imran Khan bezeichnet die Strafverfolgung gegen ihn als politisch motiviert

Gegen Khan laufen mehrere Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen. Die pakistanische Wahlkommission wirft ihm vor, Staatsgeschenke aus seiner Zeit als Premierminister für sich behalten zu haben. Einige soll er verkauft und den Gewinn unterschlagen haben.

Khan bezeichnet die Strafverfolgung als politisch motiviert. 2018 war er in Pakistan mit dem Versprechen an die Macht gelangt, Korruption und Vetternwirtschaft zu bekämpfen. In seiner Regierungszeit verschlechterte sich die Beziehung zum mächtigen Militär, das seinen Aufstieg zur Macht gestützt hatte, jedoch zunehmend.

uh/sti (dpa, afp)