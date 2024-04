Ex-Football-Star O.J. Simpson ist tot

Der frühere American-Football-Star und Schauspieler O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren gestorben. In den 1990er-Jahren geriet er durch einen spektakulären Mordprozess weltweit in die Schlagzeilen.

Der frühere American-Football-Superstar und Schauspieler O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag er einem Krebsleiden. Simpson spielte in den 1970er-Jahren für die Buffalo Bills und die San Francisco 49ers. Zu jener Zeit gehörte er zu den besten Runningbacks der National Football League (NFL). 1973 wurde Simpson zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt.

Spektakulärer Mordprozess

Weltweit bekannt wurde er allerdings erst im Jahr 1994 - 15 Jahre nach dem Ende seiner Karriere. Simpsons Flucht in einem weißen Ford Bronco vor 20 Polizei-Autos in Beverly Hills wurde live im Fernsehen übertragen. Der Ex-Footballer wurde verdächtigt, seine Ex-Frau und ihren Begleiter ermordet zu haben. In einem spektakulären Indizienprozess wurde Simpson freigesprochen. In einem späteren Zivilprozess wurde er jedoch zu Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt.

Wegen eines Raubüberfalls landete Simpson 2007 schließlich doch im Gefängnis. 2017 kam er frei.

Auftritte als Schauspieler

Bereits während seiner Sportkarriere begann Simpson, auch in einigen Kino- und Fernsehfilmen mitzuspielen - unter anderem in der erfolgreichen TV-Serie "Roots" sowie in den drei "Die nackte Kanone"-Filmen an der Seite von Leslie Nielsen.

sn/ck (sid, dpa)