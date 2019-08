Ex-Automanager Ferdinand Piëch ist tot

Piëchs Leben für die Autowelt

Was am Ende übrig blieb

Drei Dinge zählten in seinem Leben, so der Patriarch Ferdinand Piëch: "Volkswagen, Familie, Geld - in dieser Reihenfolge". Geld hatte er nach Verkauf seiner Anteile im Überfluss. Außerdem blieb ihm die Erinnerung an all die Erfolge seiner langjährigen Laufbahn bei VW und unter Umständen auch der Groll über das Ende.

Autorin/Autor: Insa Wrede