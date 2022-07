Evolution im Großstadtdschungel

Die Antwort der Natur auf die Ausbreitung der Städte ist erstaunlich: Warum machen Welse im Fluss einer französischen Stadt systematisch Jagd auf Stadttauben am Ufer? Warum ändern Vogelweibchen auf einem Uni-Campus in Kalifornien plötzlich ihr Paarungsverhalten?





Wie verkraften Mäuse im New Yorker Central Park die veränderte Kost aus menschlichen Essensabfällen? Wie konnten Killifische im Atlantik eine Resistenz gegen tödliche Chemieabfälle aufbauen? Und: Ist eine Anpassung von Nachtfaltern an die nächtliche Lichtverschmutzung möglich?

Neue Forschungen liefern überraschend neue Erkenntnisse zu Darwins Evolutionstheorie. Denn nirgendwo passen Tiere und Pflanzen sich so schnell an neue Lebensbedingungen an, wie ausgerechnet in Städten. Dass Tiere und Pflanzen neue Lebensräume in der Nähe des Menschen besetzen, wissen Biologen schon lange. Doch jetzt zeigen neue genetische Analysen, dass diesen Anpassungen auch deutliche Veränderungen der DNA zugrunde liegen - mit einem Wort: Evolution.

Und anders, als man lange glaubte, geschehen diese Veränderungen nicht über Zeiträume von Jahrtausenden, sondern blitzschnell, innerhalb weniger Jahrzehnte. Dabei staunen die Wissenschaftler, wie es der Natur gelingt, auch unsere lebensfeindlichen Eingriffe wie Umweltverschmutzung, Lichtverschmutzung, Lärm, Müll und dichte Bebauung in kreative Energie für neue Anpassungen zu wandeln. Manche Forscher glauben, dass sich in unseren Städten schon bald eigene, neue Lebensformen entwickeln könnten.

Welche Folgen haben diese Entwicklungen für das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur auf unserem Planeten?



Sendezeiten:

DW Deutsch

SO 21.08.2022 – 23:00 UTC

MO 22.08.2022 – 05:00 UTC

MO 22.08.2022 – 10:00 UTC

DI 23.08.2022 – 13:30 UTC

MI 24.08.2022 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SO 21.08.2022 – 23:00 UTC

MO 22.08.2022 – 05:00 UTC

DI 23.08.2022 – 13:30 UTC

MI 24.08.2022 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3