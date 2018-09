Evangelischer Rundfunkgottesdienst zum Erntedank am Sonntag, 7. Oktober 2018 aus der Christuskirche Hennef live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

Der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitstreiter Timotheus: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir können es dankbar annehmen. Wenn wir danken, zeigen wir: Es kommt von Gott. Aber wie Menschen in Gottes Schöpfung leben hat sich verändert seit biblischen Zeiten. Es gibt Gewächshäuser und Fleischfabriken. Die meisten kaufen im Supermarkt ein. Erntedank feiern heute - wie geht das? Dankbar sein - und doch bewusst einkaufen und essen. Frei sein - und doch fragen, was am Ehesten dem christlichen Glauben entspricht. Pfarrer Frank Küchler regt in seiner Predigt an, über eine freiwillige Selbstbeschränkung nachzudenken. Er wirft einen kritischen Blick auf den Umgang mit Tieren und meint: Es ist keine Privatsache, was wir essen. Was wir als Verbraucher einkaufen, hat Folgen: „Wer isst, ist politisch.“

Die Stadt Hennef liegt an der Sieg, östlich von Bonn, zwischen Bergischem Land und Westerwald. Zur „Stadt der hundert Dörfer“, wie Hennef gerne genannt wird, gehören tatsächlich über hundert Ortschaften, die Gegend ist von der Landwirtschaft geprägt. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag in die Christuskirche ein, die in der Innenstadt liegt. Der Gottesdienst zum Erntedankfest wird musikalisch gestaltet von Eckart Brüntjen an der Orgel sowie Friederike Wolfframm, Flöte, und Hartwig Wolfframm, Cello. Pfarrer Frank Küchler führt auch durch die Liturgie.