Evangelischer Rundfunkgottesdienst an Heiligabend, den 24. Dezember 2019

"Geborgenheit - ein Sehnsuchtsort"

Unter diesem Titel steht die evangelische Christvesper, die der Deutschlandfunk am Heiligen Abend ab 17:05 in einer Übernahme vom Saarländischen Rundfunk aus der Christuskirche in Neunkirchen Saar überträgt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Frage nach Heimat und Geborgenheit. Wo können wir Menschen sie erfahren? Was steht uns dabei unter Umständen im Weg und was kann die weihnachtliche Botschaft von der Menschwerdung Gottes im Stall von Bethlehem dazu beitragen, uns Heimat und Geborgenheit finden zu lassen?

Die Predigt in dieser Christvesper hält Pfarrerin Britt Goedeking. Sie gestaltet die Liturgie gemeinsam mit Pfarrer i.R. Wolfgang Struß sowie der Evangelischen Kantorei Neunkirchen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Helmut Werz. Er spielt auch die Orgel sowie das Piano. Sophie Gafurow spielt Saxophon.