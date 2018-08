Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 9. September 2018 aus der Reformierten Kirche in der Palmaille Hamburg-Altona live im DLF um 10.05 Uhr

Der vom Schweizer Architekten Huber konzipierte Kirchenbau aus Backsteinen erinnert an eine Wohnburg und – der reformierten Tradition entsprechend – gleichzeitig an einen Tempel. Wer den Kirchenraum betritt, wird von warmem Licht empfangen und erlebt gleichzeitig eine unerwartete Weite, die durch unterschiedliche Ebenen im Raum entsteht. Diese Weite und innere Freiheit möchte Pastorin Ulrike Litschel im Gottesdienst aufnehmen. Predigttext ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu, in dem es um das Sammeln von Schätzen und um das Sorgen geht. Kantorin Dagmar Lübking sitzt an der Ahrend-Orgel und leitet die Capella reformata, die im Gottesdienst eine Kantate von Dietrich Buxtehude aufführen wird.

Die Ursprünge der Evangelisch-reformierten Gemeinde in Hamburg liegen in den Flüchtlingsbewegungen, in denen sich vor etwa 400 Jahren Protestanten aus Frankreich (Hugenotten) und den Niederlanden in Altona und Hamburg angesiedelt hatten. Mit ihren zwei Zentren in der Ferdinandstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs und in der Palmaille in Altona bietet die Gemeinde heute nicht nur ihren Mitgliedern eine Anlaufstelle und geistliche Heimat.