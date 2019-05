Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 5. Mai 2019 aus der Christuskirche Hamburg-Eimsbüttel live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr

„Du bist schön“



Beim Evangelischen Frauensonntag 2019 steht das Hohelied Salomos im Mittelpunkt. Der Text aus dem Alten Testament inszeniert Körper, Schönheit, Lust und Sinnlichkeit in einer Fülle an poetischen Bildern. „Es geht um Beziehungen auf Augenhöhe, um Sehnsucht, Liebe, Lebendigkeit und Tod – und um Versuche, das Weibliche zu kontrollieren“, sagt Susanne Sengstock, Leiterin des Frauenwerks der Nordkirche. „Besonders spannend sind auch die feministisch-theologischen Entdeckungen am Hohelied.“

Ein Team der evangelischen Frauenarbeit um Pastorin Sengstock und die Gemeindepastorinnen Margrit Sierts und Rossella Casonato haben den Gottesdienst vorbereitet. Zu den Mitwirkenden gehört auch die Jugendliche Lotte Schmiedel, die über die Kampagne „Not Heidis Girl“ berichtet. Sie und ihre Freundinnen setzen darin dem Schönheitswahn und dem „Bodyshaming“ eine „Schönheit in Vielfalt“ entgegen. Gespannt ist Pastorin Sierts auf die Wirkung des Gottesdiensttextes. „Das Hohelied ist ein eher ungewohntes Thema für den Gottesdienst. Ich finde aber, das ist eine gute Gelegenheit, sich dem Geheimnis Gottes weiter zu nähern“, meint sie. „Schließlich lässt sich die göttliche Kraft nicht allein durch Denken ergründen.“



„Du bist schön“ – so lautet das Motto des bundesweiten Evangelischen Frauensonntags 2019. Er wird veranstaltet von drei Landeskirchen - der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, der Hannoverschen Landeskirche und der Nordkirche sowie den Evangelischen Frauen in Deutschland e.V. Verantwortlich ist das Frauenwerk der Nordkirche.