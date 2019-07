Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 14. Juli 2019

„Europa!“

So lautet der Titel des Rundfunkgottesdienstes, den der Deutschlandfunk am Sonntag, 14. Juli 2019, aus der Stadtkirche in Schwetzingen überträgt.

Die Kurfürsten der Kurpfalz hatten in Schwetzingen ihre Sommerresidenz und zogen Musiker und Wissenschaftler aus ganz Europa an. Diese Weltoffenheit ist in der Stadt bis heute lebendig, auch in der Evangelischen Kirchengemeinde. Dort sind Menschen aus ganz unterschiedlichen europäischen Ländern aktiv. Drei von Ihnen, eine Deutsch-Französin, ein Niederländer und ein Russe, werden im Gottesdienst zu Wort kommen und ihre Sicht auf den europäischen Kontinent vorstellen.

Pfarrer Steffen Groß geht in seiner Predigt den Fragen nach, wie das Zusammenleben in Europa gelingen kann in einer Zeit, in der sich Nationalismus und Abgrenzung mit Macht zurückmelden; und was der christliche Glaube zu einem friedlichen und partnerschaftlichen Miteinander beitragen kann.

Das Schwetzinger Blechbläserensemble unter Leitung von Ralf Krumm spielt zwei Sätze der zeitgenössischen Komponistin Andrea Csollány sowie traditionelle und neue Choralmusik. Alexander Levental an der Orgel und Aart Gisolf am Saxophon steuern ein Stück von Maurice Ravel bei.