Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Karfreitag, 19. April, aus der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr

„Leider gibt es für uns keinen Ausweg, diesem grauenhaften, fürchterlichen Tode zu entrinnen“ – schreibt Salomea Luft im April 1943 in einem Brief aus dem polnischen Ghetto an ihre Familie. Wenig später wird sie ermordet. Sie war die Großtante von Nur Ben Shalom, der heute als Musiker in Berlin lebt.

In diesem Jahr fällt das Datum des Karfreitags auf den Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. So erklingen in diesem Gottesdienst Stimmen von heute und damals: aus dem Ghetto und von Golgatha. Stimmen der Toten und der Überlebenden: Psalmen, Briefe, Lieder und Gebete. Sie begleiten uns durch die Zeit – damit unser Leben Antwort gibt.



Es musiziert ein Kammerensemble unter Ltg. von Nur Ben Shalom, an der Orgel Frank Schreiber. Die Predigt hält Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein, Liturgie: Superintendent Michael Raddatz.

Der Gottesdienst wird am Karfreitag, 19. April 2019 um 10:05 Uhr im Deutschlandfunk sowie im rbb-kulturradio übertragen.