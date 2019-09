Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Erntedanksonntag, 6. Oktober 2019

„Glaube an die Welt“

„Schau auf die Welt" heißt es im Gottesdienst aus der Auferstehungskirche am Kurpark. „Look at the world“ singt die Kantorei unter der Leitung von Kantor József Opicz, ein Stück des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter. Der Komponist lenkt den Blick musikalisch auf die Schönheit der Schöpfung und ruft zum Lobpreis des Schöpfers auf. Ein genauerer Blick auf die Welt in der Predigt offenbart aber auch ihre Verletzlichkeit und Bedrohung durch das Handeln des Menschen. Deshalb: „Schau auf die Welt“ heißt am Ende: Bewahre die Schöpfung, so Pfarrer Lars Kunkel in der Predigt zum Erntedanksonntag.

In der Gemeinde heißt es: „Wir leben mittendrin! Gemeinschaft – Kultur – Versöhnung“. Dieses Leitbild beschreibt das Profil der Evangelischen Kirchengemeinde. Regelmäßige Gottesdienste unterschiedlicher Form, Konzerte, Ausstellungen und ein Café prägen die Gemeinde ebenso wie politisches und kulturelles Engagement in Friedensgebeten, Literaturgottesdienste, ein Projekt zum Thema „Kirche in der Migrationsgesellschaft im ländlichen Raum“ oder auch die beiden Evangelischen Kindergärten.