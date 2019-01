Evangelischer Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias, 20. Januar 2019 aus der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen live im DLF ab 10.05 Uhr

„Von Fülle umgeben“ - Ist das eine realistische Beschreibung des Lebens? Einerseits ja, die Erde ist ein wunderbar reiches „kleines Raumschiff“. Andererseits ist Mangel allerorten, gefühlt und echt. So viele Wünsche nach „mehr“ gab es vielleicht nie. „Von Fülle umgeben“ beschreibt also eher eine Utopie – anzustreben, selbst wenn sie nicht erreichbar wäre? Oder ist es ein Satz von satten Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen und sich daran gewöhnt haben, Mangel zu übersehen? Solange es nicht der eigene ist? Die biblischen Erfahrungen und Texte im Gottesdienst machen stark und gewiss: es gibt Leben in Fülle und es ist möglich. Diese spannungsreichen Perspektiven bestimmen das Feiern und Nachdenken im Gottesdienst aus der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen. Pfarrerin Dr. Verena Schlarb und die Lektoren der Kreuzgemeinde stellen sich in Gebeten, Lesungen und Predigt diesen Spannungen und fragen: wie leben Christinnen und Christen verantwortlich „aus der Fülle“? Wie begegnet eine Gemeinde Bedürftigen, wenn sie selbst eher „bürgerlich“ geprägt ist?



Aus einer großen Fülle kann der Gottesdienst musikalisch schöpfen: Musik und musikalische Ausbildung haben einen großen Stellenwert in der Kreuzgemeinde. Sie profitiert von der engen Kooperation mit dem evangelischen Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium, das neben der Kreuzkirche liegt: Der „Crossover –Chor“ aus Gemeinde und Schule gestaltet den Gottesdienst ebenso mit wie der Posaunen- und der Kinderchor. Die neogotische Kreuzkirche – vor kurzem renoviert – ist Mittelpunkt des „alten“ Dorfkerns von Wieblingen. Und trotz des großen baulichen Wachstums der Kommune ist sie das auch immer noch – symbolisch jedenfalls.