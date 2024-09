Evangelischer Gottesdienst am 8. September 2024

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 8. September 2024 aus der St. Nikolai-Kirche in Flensburg live im Deutschlandfunk, 10.05 bis 11.00 Uhr.

"Das Leben ist eine Baustelle"

Die Innerstadtkirche St. Nikolai in Flensburg ist eine Baustelle. Die 600 Jahre alte Kirche wird innen saniert. Das wird noch einige Jahre dauern. Baustellen machen Dreck und Lärm. Sie zehren an den Nerven und bedeuten Veränderung. Das ist anstrengend - wie auch sonst die Baustellen im Leben.

"Das kann man nicht schönreden. Aber es sich schönmachen", sagt Pastor Marcus Friedrich in seiner Predigt im Gottesdienst am 8. September, den der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live aus St. Nikolai überträgt. Marcus Friedrich bezieht sich auf das Evangelium für den Sonntag, in dem Jesus sagt: "Sorgt euch nicht! Schaut auf die Vögel unter dem Himmel und auf die Lilien auf dem Feld!"

Der Blick auf Schönes kann stärken, um Veränderungen zu meistern. Für Schönes aufs Ohr sorgt der Nikolaichor mit Werken der zeitgenössischen Flensburger Liederdichterin Susanne Brandt. Franziska Basselli ist Kantorin. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Mages. Es sprechen Brigitte Richter, Dörte Juraschek und Gerold Jensen.