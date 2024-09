Evangelischer Gottesdienst am 6. Oktober 2024

„Was braucht der Mensch zum Leben?“



Evangelischer Rundfunkgottesdienst an Erntedank, Sonntag, 6. Oktober 2024, aus der Marienkirche Stift Berg in Herford, live im Deutschlandfunk, 10.05 bis 11.00 Uhr



Was nehmen Sie auf die einsame Insel mit? Das Smartphone oder doch ein Buch? Oder besser noch den Campingkocher? Was braucht der Mensch zum Leben? So fragt Pfarrerin Frauke Wagner in ihrer Predigt zum Erntedankfest.



Der Deutschlandfunk überträgt diesen evangelischen Gottesdienst aus der Marienkirche Stift Berg in Herford im Radio live am Sonntag, 6. Oktober, von 10.05 bis 11.00 Uhr.



Der Gottesdienst begibt sich auf Spurensuche, wofür Menschen danken und was sie sich für ein erfülltes Leben wünschen. Jugendchor, Kantorei und Orgel gestalten die Musik. Die musikalische Leitung liegt bei Kirchenmusikdirektor Johannes Vetter und Dariia Lytvishko.



Die Marienkirche in Herford wurde 1325 in ihrer heutigen Größe erbaut. Interessierte können sie digital besuchen und in 3D erkunden: marienkirche-herford.de.