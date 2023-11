Evangelischer Gottesdienst am 5.November 2023

„Vergebung kann alles verändern“



Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 5. November 2023, aus der Evangelischen Immanuel-Kirche in Köln-Stammheim live im Deutschlandfunk, 10.05 bis 11.00 Uhr



Sich selbst entschuldigen oder einem anderen etwas vergeben, das ist manchmal nicht so leicht und doch so lebenswichtig. Zu vergeben kann alles verändern. Vergebung ist einer der zentralen christlichen Glaubensinhalte.



Eine Bitte im Vaterunser lautet: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Wie kann Vergebung im Alltag gelingen? Wo sind Hindernisse? Was kann sie Gutes bewirken? Entlang der biblischen Geschichte vom „ungerechten Verwalter“ aus Matthäus 18,21-35 geht Pfarrerin Anja Fresia diesen Fragen in ihrer Predigt nach.

Konstanze Jarczyk spielt im Gottesdienst Harfe, Svenja Frein Querflöte. An der Orgel musiziert Kirchenmusiker Torben Zepke.



Der Rundfunkgottesdienst kommt aus der Immanuel-Kirche in Köln-Stammheim. Die Kirche besteht ganz und gar aus Holz und wurde 2013 eingeweiht. Sie ist damit eine der jüngsten evangelischen Kirchenneubauten im Rheinland. Die Kirche wurde nach den Plänen des Berliner Architekturbüros Sauerbruch-Hutton gebaut und ist mit mehreren renommierten Architekturpreisen ausgezeichnet worden.