Evangelischer Gottesdienst am 31. Dezember 2023

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 31.Dezember 2023, aus der Auferstehungskirche in Konstanz-Litzelstetten live im Deutschlandfunk von 10.05 bis 11.00 Uhr

Gestern, heute und morgen - mit Gott durch die Zeit



Am letzten Tag des Jahres, 31. Dezember 2023, überträgt der Deutschlandfunk ab 10:05 einen evangelischen Gottesdienst aus der Auferstehungskirche in Konstanz-Litzelstetten am Bodensee.

„In dem Gottesdienst soll Platz haben, was im Jahr 2023 gewesen ist“, sagt Pfarrerin Octavia von Roeder. „Das Schwere und das Leichte. Das, was bislang keinen Trost gefunden hat, und das unvergesslich Schöne. Und die Frage schwingt mit: Wo war Gott bei all dem Erlebten?“

Weder Hohes noch Tiefes kann uns von Gottes Liebe trennen, schreibt der Apostel Paulus. Pfarrerin Octavia von Roeder fragt in ihrer Predigt: „Was bedeutet es, dass nichts von der Liebe Gottes trennen kann? In einer Welt, die gespalten ist. In einer Welt, in der Liebe und Hoffnung kaum mehr mithalten können mit den Botschaften von Hass und Terror.“

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Frauenschola Choriosa, dem Kammerensemble Allmannsdorf (Altflöte, Oboe, Cello, Cembalo) sowie Organistin Judith Weis.