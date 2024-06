Evangelischer Gottesdienst am 30. Juni 2024

„Woher weiß ich, was ich glaube?“ Die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig – oder wie man es im Kurpfälzer Dialekt treffsicher ausdrücken kann: „Voll fagnoddelt.“ Aus der Ulrichskirche in Neckargemünd – mitten in der Kurpfalz - überträgt der Deutschlandfunk einen evangelischen Gottesdienst am Sonntag, 30. Juni 2024, live ab 10.05 Uhr.



„Woher weiß ich, was ich glaube?“ Nur wenige Kilometer neckaraufwärts hat sich im 16. Jahrhundert das Drama abgespielt, das den Anstoß zu dieser Frage gegeben hat. 1572 wurde auf dem Heidelberger Marktplatz der Pfarrer Johannes Sylvanus hingerichtet. Ein Todesurteil, weil er nach damaliger Meinung nicht das Richtige geglaubt und gelehrt hat.



„Woher weiß ich, was ich glaube?“ Pfarrer Manfred Kuhn und Arnim Töpel, ein Theologe und ein Künstler, gehen der Geschichte von Sylvanus nach und geben Antworten auf diese Frage. Das ein oder andere lässt sich dabei am besten auf Kurpfälzisch sagen. Die musikalische Gestaltung an der Orgel liegt bei Heinz Janssen.