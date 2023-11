Evangelischer Gottesdienst am 3. Dezember 2023

„Lass die Tür offen!“



Am Ersten Adventssonntag, 3. Dezember 2023, ab 10.05 Uhr überträgt der Deutschlandfunk live einen evangelischen Gottesdienst aus der Stiftskirche in Wertheim.



„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“ Das Lied mit der Nummer eins im Gesangbuch darf am Ersten Advent im Gottesdienst nicht fehlen. Es macht den ganz großen Erwartungshorizont auf, der über den nächsten Wochen liegt: dass Licht ins Leben einzieht und Freude ins Herz. Dass alle Not ein Ende findet und Freundlichkeit in der ganzen Welt erscheint.



In diesem Jahr trifft das Lied „Macht hoch die Tür“ auf eine sich immer mehr abschottende Welt: Die „Festung Europa“ macht dicht. Überall in der Gesellschaft werden die Mauern höher und undurchlässiger. In ihrer Predigt denkt Dekanin Wibke Klomp darüber nach, wie Türen auch in dieser herausfordernden Zeit offengehalten werden können.



Der Thüngersheimer Männerchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Carsten Klomp singt klassische Adventschoräle wie „Tochter Zion“ und „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl sorgt mit seiner Bläsergruppe für den festlichen Klang zum Ersten Advent.

Wertheim ist die nördlichste Stadt in Baden-Württemberg. Sie liegt an der Grenze zu Bayern, zwischen Frankfurt und Würzburg. Die evangelische Stiftskirche steht in der Mitte der Stadt. Sie hat einen viereckigen Kirchturm und eine der ältesten Turmuhren Deutschlands.