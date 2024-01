Evangelischer Gottesdienst am 28. Januar 2024

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 28. Januar 2024 aus der Jubilatekirche Reutlingen-Orschel-Hagen live im Deutschlandfunk von 10.05 bis 11.00 Uhr.

"Geschichten über den Neuanfang"

Am letzten Sonntag im Monat Januar überträgt der Deutschlandfunk ab 10:05 einen evangelischen Gottesdienst aus der Jubilatekirche in Reutlingen-Orschel-Hagen am Fuße der Schwäbischen Alb.

"Beides fängt mit J an: J wie Jesus und J wie Januar", meint Pfarrerin Silke Bartel. "Deshalb sagen wir im Gottesdienst: J wie Anfang! Denn mit dem Januar fängt eine neue Zeit an, in der uns Jesus begleitet. Und der ist 'der Anfänger und Vollender des Glaubens'."

farrerin Bartel stellt deshalb Geschichten über Neuanfänge in den Mittelpunkt. Die können schön sein wie ein Hochzeitsfest. Aber ein Neubeginn kann auch schwerfallen, besonders, wenn man einen lieben Menschen verloren hat und ohne ihn in einen neuen Lebensabschnitt geht.

"Jesus begleitet uns dabei", meint Silke Bartel. "An Weihnachten hat Gott selbst ganz neu angefangen, als Kind. Und hat auch alles neu lernen müssen. Genau wie wir Menschen auf dem Weg durchs Leben."

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Tanja Luthner an der Orgel, die auch am Klavier zusammen mit Johanne Zelle, Saxophon zu hören sein wird.