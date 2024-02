Evangelischer Gottesdienst am 25. Februar 2024

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 25. Februar 2024 aus der St. Marienkirche in Kirchnüchel live im Deutschlandfunk von 10.05 bis 11.00 Uhr.

Der Deutschlandfunk überträgt am 2. Sonntag in der Passionszeit (Reminiszere) einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Marienkirche in Kirchnüchel in Schleswig-Holstein. Der Männerpastor der Nordkirche Henning Ernst und der Eutiner Arzt Dr. Ludger Iske gestalten zusammen mit der Kirchengemeinde diesen besonderen Gottesdienst zum Thema „Hoffen in einer zerfallenden Welt!?“.

Im Zentrum steht die Geschichte der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium: Jesus bewirkt eine Pause in einem eskalierenden Konflikt und rettet auf diese Weise ein Leben. Die Möglichkeit jedes einzelnen, sich zu unterbrechen und zwischen Reiz und Reaktion eine Pause zu machen, eröffnet neue hoffnungsvolle Räume, einen Ausstieg aus Gewaltspiralen.

Pastorin Anja Haustein leitet liturgisch durch den Gottesdienst. Eckhard Rimkus spricht die Fürbitten. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Hanna Eller an der Orgel und einem Volk-Jazz-Quartett: Mike Segal spielt Saxophon, Vera von Reibnitz Piano und Kai Stemmler Kontrabass. Henning Ernst spielt die Drums und Ludger Iske singt.

Sie spielen ein breites Spektrum vom Spiritual „Sometimes I Feel Like a Motherless Child“ bis hin zu Gesangbuchklassikern wie „Bewahre uns, Gott“ und „Morgenlicht leuchtet“.