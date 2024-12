Evangelischer Gottesdienst am 25. Dezember 2024

"Die Welt in neuem Licht – Weihnachten“

Evangelischer Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember 2024, aus St. Matthäus München, live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr



„Das ewig` Licht geht da herein, gibt der Welt ein‘ neuen Schein“ - das ist eine der kürzesten Weihnachtsgeschichten, zusammengefasst in einem Liedvers. Weihnachten ist das Fest der Geburt Christi, der als Licht der Völker, als Licht der Welt gefeiert wird.



Es gibt so viele Dunkelheiten auszuhalten. Sie ans Licht zu bringen und auszuleuchten, gehört zur Weihnachtsbotschaft. Und Wege zu suchen, die aus Angst und Isolation herausführen. Weihnachten 2024 ist das nötiger denn je.



Es predigt Christian Kopp, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Vikarin Anna Weingart gestaltet die Liturgie. Isabella Dietzfelbinger und BR-Sprecher Johannes Hitzelberger lesen die Weihnachtsgeschichte.



Teile aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns erklingen unter der Leitung von Benedikt Haag. Es singen und musizieren der Münchner Motettenchor, das Residenzorchester München, Irmgard Gorzawski, Harfe, Anna-Maria Palii, Sopran, Richard Resch, Tenor, und Jakob Schad, Bass. Martin Wiedenhofer spielt die Orgel.