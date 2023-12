Evangelischer Gottesdienst am 24. Dezember 2023

Evangelischer Rundfunkgottesdienst an Heiligabend, 24.Dezember 2023, aus dem Andere-Zeiten-Haus in Hamburg-Ottensen live im Deutschlandfunk ab 17.05 Uhr

Am 24. Dezember 2023 überträgt der Deutschlandfunk um 17.05 Uhr einen Gottesdienst aus dem Andere Zeiten-Haus in Hamburg-Ottensen.

„Heiligabend und Weihnachten sind oft mit Erwartungen überfrachtet. Aber ebenso meist mit Sehnsüchten verbunden“, sagt Ulrike Berg von „Andere Zeiten“. Diese Sehnsüchte wollen vier Redakteur:innen des ökumenischen Vereins genauer betrachten.



Sie nehmen die Ambivalenz des Begriffs „Sehnsucht“ auf und fragen, inwieweit die biblische Weihnachtsgeschichte auf die heutigen Sehnsüchte Antwort geben kann. „Was wäre, wenn Gott sich genauso nach uns sehnt wie wir uns nach ihm?“, fragt Iris Macke von „Andere Zeiten“. Im Gottesdienst kommen auch Leser und Leserinnen des Vereins zur Sprache, die ihre Sehnsüchte formulieren.



„Andere Zeiten“ ist eine ökumenische Initiative, ihre bekanntesten Aktionen sind der Adventskalender „Der Andere Advent“ und ein weit über eine Million Mal verschickter kleiner Bronzeengel.



Auch musikalisch stimmt der Gottesdienst auf Heiligabend und Weihnachten ein. Die schwedisch-südafrikanische Folk-Pop-Band Fjarill wird klassische Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“ und „O du fröhliche“ intonieren. Zudem werden die Musikerinnen Aino Löwenmark und Hanmari Spiegel auch schwedische Stücke singen und in einem afrikanischen Lied ihren Wunsch nach Frieden formulieren.