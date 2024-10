Evangelischer Gottesdienst am 20. Oktober 2024

„Beten - heißt sich lieben lassen.“



Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 20. Oktober 2024, aus der Evangelisch-Methodistischen Zionsgemeinde in Nürnberg live im Deutschlandfunk, 10.05 bis 11.00 Uhr



Seit 40 Jahren wird im Gottesdienstraum der evangelisch-methodistischen Zionsgemeinde in Nürnberg gebetet. Manchmal leise im Herzen, immer wieder laut in Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen. So wie man das in einem Kirchengebäude erwartet.



Aber wie geht Beten? Braucht es dafür eine besondere Fähigkeit? Und was ist Beten? „Beten - heißt sich lieben lassen!“ Davon ist Pastorin Birgitta Hetzner überzeugt. Sie predigt und leitet durch den Gottesdienst am Sonntag, 20. Oktober 2024, von 10.05 bis 11.00 Uhr. Der Deutschlandfunk überträgt live im Radio.



Von ihren Erfahrungen mit dem Beten erzählen Susanne Bader, Gudrun Simon, Bernd Held, Heiko Müller und Pastor Robert Hoffmann. Simon Sendler und Shayan Javad gestalten die Musik mit Orgel, Klavier und Sitar, einem typischen Instrument im Iran.



Die Evangelisch-methodistische Zionsgemeinde in Nürnberg ist eine internationale Gemeinde – so wie die weltweite Evangelisch-methodistische Kirche. Sie steht in der Tradition ihres Gründers John Wesley im 18. Jahrhundert. Sein Motto war: „Not erkennen und handeln.“