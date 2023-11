Evangelischer Gottesdienst am 19. November 2023

„Als aus Erbfeinden Freunde wurden“



Am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November 2023, überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der Nikomedeskirche in Weilheim bei Tübingen.



Der Gottesdienst ist dem Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt gewidmet - und das in einer Zeit, in der immer neue Kriege und gewalttätige Konflikte sich Bahn brechen. Da fällt es zunehmend schwer, die Hoffnung auf Frieden lebendig zu halten.



Frieden ist mehr als das Ende von Gewalt. Erst wenn Feinde lernen, einander zu vertrauen und gemeinsame Wege zu suchen, kann er von Dauer sein. Pfarrerin Karoline Rittberger-Klas erinnert in ihrer Predigt an den Elysee-Vertrag, den die beiden ehemaligen Erbfeinde Deutschland und Frankreich vor 60 Jahren geschlossen haben. Er wurde zur Grundlage für die Zusammenarbeit und den kulturellen Austausch beider Länder bis heute. Ein Beispiel für Friedensarbeit, das Hoffnung macht.



Weilheim ist ein Stadtteil von Tübingen, südwestlich des Zentrums im Neckartal gelegen. Die Nikomedeskirche wurde als eine spätgotische Hallenkirche im frühen 16. Jahrhundert in der Zeit der Reformation erbaut. Die heutige evangelische Gemeinde hat um die 800 Mitglieder und nennt sich eine „Fahrradkirchengemeinde“ im Neckartal.