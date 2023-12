Evangelischer Gottesdienst am 17. Dezember 2023

„Denk‘ ich an Bethlehem …“



Der Deutschlandfunk überträgt am 3. Advent (17.12.) um 10.05 Uhr einen Musikgottesdienst aus der evangelischen Friedenskirche in Leer-Loga mit dem Thema „Denk‘ ich an Bethlehem“. Annie Heger singt Lieder von ihrem Album „Bethlehem“. Begleitet wird sie von Insina Lüschen (Gitarre) und dem Pianisten Matthias Monka. Ina Jäckel, Pastorin im ostfriesischen Leer-Loga, sagt in ihrer Predigt: „Wenn ich an Bethlehem denke, in diesen Tagen, dann denke ich nicht an den Stall, das Stroh oder den hellen Stern am Himmel. Ich denke an den Krieg, der das Heilige Land zerreißt. Und mittendrin die Stadt, in der die Hoffnung geboren wurde.“ Die Theologin ist durch die Sendung „Dingenskirchen“ im NDR-Fernsehen bekannt. Auf Instagram folgen der 39-Jährigen mit dem Profilnamen „@dingens.von.kirchen“ mehr als 13.000 Menschen.



Im DLF Gottesdienst werden Annie Heger, Insina Lüschen und Matthias Monka beliebte Weihnachtslieder und Christmas Songs spielen wie „The First Noel” oder „Welch ein Jubel, welche Freude“. Außerdem auch das plattdeutsche Lied „Moje Wiehnacht (Frohe Weihnachten)“.



Annie Heger stammt aus Ostfriesland. Sie arbeitet als Musikerin, Autorin, Kabarettistin und Hörfunkkolumnistin. Im NDR meldet sie sich regelmäßig bei „Hör man beten to“ zu Wort, neuerdings auch bei den plattdeutschen Andachten „Dat kannst mi glöven“. Gemeinsam mit Insina Lüschen macht Annie Heger musikalisches Kabarett als „Die Deichgranaten“. Mit dem Pianisten Matthias Monka gastierte sie im Hamburger Ohnsorg-Theater. Monka gilt als „Piano Man des Nordens“. Er hat mit Künstlern wie Peter Maffay, Chris de Burgh und Phil Collins zusammengearbeitet.



Evangelisch-lutherische Friedenskirche Leer-Loga

Die evangelisch-lutherische Friedenskirche Leer befindet sich im Stadtteil Loga. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts im neogotischen Stil aus rotem Klinker errichtet. Im damals reformierten Loga war dieses erste lutherische Gotteshaus eine Besonderheit. Zur lutherischen Kirchengemeinde gehören heute etwa 3.100 Gemeindeglieder.