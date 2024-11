Evangelischer Gottesdienst am 15. Dezember 2024

„Gott kommt zu uns“



Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Dritten Advent, Sonntag, 15. Dezember 2024, aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin, live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr



Gott kommt in diese Welt – so lautet die christliche Botschaft im Advent. Was bedeutet das in Zeiten von Krisen und Kriegen, Verunsicherung und Ängsten? Glaubenstexte und Adventslieder klingen da wie eine Gegenbotschaft: Sie handeln von Liebe und Zuwendung, Trost und Geduld. Im Advent ist Zeit und Raum für mehr Liebe und Wärme – und für mehr Achtung und Entgegenkommen.



Darum geht es im evangelischen Gottesdienst am Dritten Advent, Sonntag, 15. Dezember 2024, aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Der Deutschlandfunk überträgt live im Radio von 10.05 bis 11.00 Uhr.



Pfarrerin Dr. Sarah-Magdalena Kingreen predigt. Weitere Mitwirkende sind Manuela Grage und Professor Dr. Lutz Schön. Es singt der Mädchenchor der Singakademie unter der Leitung von Friederike Stahmer. An der Orgel spielt Landeskirchenmusikdirektor Professor Dr. Gunter Kennel. Die Leitung und Moderation übernimmt Barbara Manterfeld-Wormit, evangelische Rundfunkbeauftragte Berlin.