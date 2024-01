Evangelischer Gottesdienst am 14. Januar 2024

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 14. Januar 2024 aus der Johanneskirche in Fellbach-Oeffingen live im Deutschlandfunk von 10.05 bis 11.00 Uhr

Wegstärkung



Am zweiten Sonntag nach Epiphanias, 14. Januar 2024, überträgt der Deutschlandfunk ab 10:05 einen evangelischen Gottesdienst aus der Johanneskirche in Fellbach-Oeffingen in Baden-Württemberg.

„Nach Weihnachten und den ersten Tagen im neuen Jahr, in denen mir es vorkam, als hätte man die Stopp-Taste gedrückt und für kurze Zeit manche Probleme und Sorgen vergessen, hat jetzt der Alltag wieder angefangen“, so Pfarrer Markus Eckert. „Ein neues Jahr liegt vor uns, wie ein Berggipfel vor einer Wanderung. Für den Weg brauchen wir Stärkung und Kraft.“

„Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie!“, ermutigt der Hebräerbrief, aus dem der Predigttext für diesen Sonntag stammt. Pfarrer Markus Eckert überlegt in seiner Predigt, was Kraft gibt für den Weg – durch das Jahr und durch das Leben.



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von einer Jazz-Combo um Hans Fickelscher und Organistin Andrea Schöne.