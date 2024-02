Evangelischer Gottesdienst am 11. Februar 2024

"Neues auf den Weg bringen" ist das Motto des Gottesdienstes, den der Deutschlandfunk live am Sonntag, 11. Februar, ab 10.05 Uhr aus Hermannsburg in der Lüneburger Heide überträgt.

"Neues auf den Weg bringen" ist ein Thema, das nicht nur junge Leute etwas angeht. Menschen aller Generationen müssen sich auf grundlegende Veränderungen einstellen. Extremismus, Digitalisierung und Klimakrise fordern ein Umdenken für alle.

Gestaltet wird der Gottesdienst von jungen Erwachsenen, die an dem Projekt "moving times" des Evangelischen Bildungszentrums Hermannsburg teilgenommen haben. In den Kursen probieren die Anfang 20-Jährigen fünf Monate lang gemeinsam aus, welche Möglichkeiten sie haben, etwas für sich und für die Welt zu bewegen.

Eine Teilnehmerin von "moving times", Marieke Mönch, wird zusammen mit dem Leiter des Projekts Friedemann Müller die Predigt halten. Was lässt im Alten verharren? Wie kann man den Sinn schärfen für das, was möglich ist? Darum geht es in der Predigt über den Bibelvers: "Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?" (Jesaja 43 19).

Pastor Henning Uzar führt durch die Liturgie. Hanna Müller wird Harfe spielen, Eva-Maria Oehmichen die Orgel. Der Gemeindegesang wird begleitet von der Band "Herren mit Hut". Zu dem Musikprogramm gehört neues Liedgut wie "Siehe, ich will ein Neues schaffen", aber auch Klassiker wie "Vertraut den neuen Wegen".