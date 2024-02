Evangelischer Gottesdienst am 10. März 2024

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 10. März 2024 aus der Christuskirche in Heinsberg live im Deutschlandfunk von 10.05 bis 11.00 Uhr.

Dunkel und Licht liegen manchmal nah beieinander

Am vierten Sonntag in der Passionszeit führt der Gottesdienst in die Mitte

der Nacht, als Petrus Jesus gleich dreimal verleugnet. In dieser dunklen

Stunde zeigt sich nicht nur die Schattenseite des Apostels, sondern auch

die Ahnung eines neuen Morgens. Es gibt ein „Davor“ und ein „Danach“.

Derselbe Petrus wird nach Ostern zu einer tragenden Säule der ersten

christlichen Gemeinden. Scheitern und neu anfangen, Dunkel und Licht

liegen manchmal nah beieinander. Darüber denkt Pfarrer Sebastian Walde

in seiner Predigt nach.

Der Kirchenmusiker der Gemeinde, Volker Mertens, bringt nicht nur die

Stahlhut-Orgel der Christuskirche zu Gehör, sondern leitet auch den

Wilhelm-Willms-Chor der Kirchengemeinde. Darüber hinaus ist die

überregional bekannte Band Kreuzweise zu Gast, die rockige Töne und

nachdenkliche Texte beisteuert.

Die Christuskirche in Heinsberg begeistert mit ihrer modernen Architektur

immer wieder die Besucherinnen und Besucher. Als offene Kirche lädt sie

ein, auch außerhalb der Gottesdienste einzutreten und sich zu besinnen.

Sie ist nicht nur ein Raum für gottesdienstliche, sondern auch für

kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse. Ein Gottes- und Lebensraum

mitten in der Stadt westlich von Köln an der Grenze zu den Niederlanden.