Evangelisch-Reformierter Gottesdienst am Sonntag, 3. Februar 2019 aus der Spitalkirche des Universitätsspitals Zürich live im DLF ab 10.05 Uhr

Eine grosse Universitätsklinik vereinigt viele Welten - Naturwissenschaft und Technik, Betrieb und Geschäftigkeit rund um die Uhr. Starke Emotionen und Fragen, die «ans Lebendige gehen», wie man in der Schweiz sagt. Nicht selten sind große Erleichterung und verzweifelte Tränen im selben Zimmer anzutreffen. Menschen stellen existenzielle Fragen, suchen Antworten und Sinn. Auch dafür steht die Spitalkirche im Universitätsspital – sie wurde letztes Jahr 30 Jahre alt.

«Doch eines ist nötig» – in Anlehnung an die Erzählung von Maria und Marta im Lukasevangelium machen sich Pfarrerin Barbara Oberholzer und Pfarrer Dr. Martin Roth auf die Suche nach diesem «einen». Im Spitalgottesdienst singt der hauseigene Chor des Universitätsspitals unter der Leitung von Mario Derungs und Felix Reolon. An der Orgel spielt Alex Hug, Organist am Fraumünster Zürich.