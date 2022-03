Evagelia aus Griechenland  

Name: Evagelia

Land: Griechenland

Geburtsjahr: 1987

Ich lerne Deutsch, weil …

ich Fremdsprachen im Allgemeinen mag, denn sie erweitern unseren geistigen Horizont. Außerdem unterrichte ich an einer Grundschule Deutsch.

Mein erster Tag in Deutschland war …

im Jahr 1998 irgendwo in der Nähe von Frankfurt am Main. Wir haben Verwandte meiner Eltern besucht.

Das ist für mich typisch deutsch:

Die Pünktlichkeit.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Wir haben eine gemeinsame Währung, was ich total cool finde.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In Hamburg. Die Stadt passt sehr gut zu meinem eigenen Lebensstil, ist kosmopolitisch und historisch interessant.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Die Möglichkeit, ellenlange Wörter wie z. B. „Donaudampfschifffahrtelektrizitätshauptbetrieb“ bilden zu können und sie im Wortschatz zu haben. Geht das nicht kürzer, sodass man die Wörter leichter aussprechen kann?!

Mein deutsches Lieblingswort:

„Leidenschaft“. So möchte ich immer leben: mit Leidenschaft.

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsele:

„fordern“ und „fördern“, „drücken“ und „drucken“.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Wer rastet, der rostet“. Danach lebe ich.

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

Gesund und frei zu sein, um meine Träume zu verwirklichen. Dazu gehört, viel zu reisen und neue Kulturen kennenzulernen.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Lernt Griechisch! Die Grammatik ähnelt der deutschen Grammatik.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Welche Gewohnheiten und welches alltägliche Verhalten mögt ihr nicht?

Meine Erfahrungen mit den Deutschlernangeboten der Deutschen Welle:

Sie sind supertoll! Ich nutze sie zu einhundert Prozent in meinem Unterricht.