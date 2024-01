Eurovision Song Contest ohne Israel?

2018 war die ESC-Welt vordergründig noch in Ordnung. Die israelische Sängerin Netta gewann den ESC in Lissabon mit einem fulminant vorgetragenen Plädoyer für Diversität und Selbstbewusstsein und holte den Wettbewerb damit nach Tel Aviv, wo er im Mai 2019 ausgetragen wurde.





Ein neuer Superstar? ESC-Siegerin Netta To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kleinere pro-palästinensische Demonstrationen fanden am Rande statt, bekamen aber angesichts der vielen tausend angereisten ESC-Fans, die in Tel Aviv nur feiern wollten, wenig Aufmerksamkeit. Am Abend des ESC-Finales hielt die isländische Band Hatari Palästina-Banner in die Kamera und sorgte damit für Ärger. Der isländische Sender RÚV musste 5000 Euro Strafe an die Europäische Rundfunkunion EBU, die den ESC international organisiert, bezahlen.

Am selben Abend ließ Weltstar Madonna bei ihrem Auftritt einen Tänzer mit israelischer und eine Tänzerin mit palästinensischer Flagge Arm in Arm die Treppe hinaufsteigen. Das sei eine "Botschaft von Frieden und Einheit" gewesen, sagte die US-Sängerin dazu später. Die EBU war weniger begeistert.

Denn der ESC soll unpolitisch sein und politische Botschaften sind nicht erwünscht, so lautet eine Regel - die allerdings wiederholt gebrochen wurde.

Emotionaler Auftritt der ukrainischen Sängerin Aljoscha beim Halbfinale des ESC 2023 Bild: Martin Meissner/AP/dpa

Zuletzt von den Briten, die den Wettbewerb 2023 stellvertretend für die Ukraine veranstaltet haben: Die blaugelben Flaggen, mit denen Liverpool dekoriert worden war, drückten die Solidarität mit dem Land aus, das seit zwei Jahren von Russland mit einem Angriffskrieg überzogen wird. Auf der - vornehmlich blau-gelben - Bühne wurde immer wieder an den Krieg in der Ukraine erinnert - während Russland seit zwei Jahren eine ESC-Teilnahme verweigert wird.

Boykottaufrufe

Nun wird die Teilnahme Israels angesichts des Krieges in Gaza von einigen Ländern in Frage gestellt. 1400 finnische Musiker und Musikerinnen haben sich pro-palästinensischen Künstlergruppen und Aktivisten in Finnland angeschlossen und eine Petition unterschrieben, in der sie fordern, dass Israel vom ESC ausgeschlossen werden soll.

2023 belegte Israels Kandidatin Noa Kirel den dritten Platz Bild: Sarah Louise Bennett/EBU

Ihre Begründung: Sie wollen nicht, dass der israelische Staat durch eine Teilnahme an der internationalen Musik-Show sein Image aufpolieren kann, während es in seiner Nachbarschaft einen brutalen Krieg führe und Menschenrechte verletze. Eine ähnliche Aktion gab es zuvor auch in Island; in Norwegen versammelten sich laut Berichten lokaler Medien Demonstranten der "Aksjonsgruppa for Palestine" (Aktionsgruppe für Palästina) vor der Zentrale des Fernsehsenders NRK in Oslo und forderten, dass auch Norwegen sich für einen Ausschluss Israels einsetzt.

In Irland fordert ein Abgeordneter der Labour Party öffentlich dazu auf, den ESC zu boykottieren, falls Israel dort auftrete. Irland sei das erfolgreichste Land in der Geschichte des ESC und finde sicher Gehör bei den anderen Teilnehmerländern, die dann ebenfalls dem Festival fernbleiben würden, hoffte er. Irlands Premierminister Leo Varadkar pfiff den Abgeordneten allerdings zurück.

"Unterstützer der Hamas"

Der schwule Sänger Olly Alexander steht jetzt schon als UK-Kandidat fest Bild: Guillermo Gutierrez Carrascal/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Der britische ESC-Kandidat Olly Alexander unterzeichnete eine pro-palästinensische Erklärung eines queeren Bündnisses, in der die Ereignisse in Gaza als "Eskalation des israelischen Apartheid-Regimes Israels" bezeichnet werden. Sofort reagierte die israelische Botschaft in London: "Vor allem in diesen Zeiten ist die Entscheidung der BBC, einen Teilnehmer zum ESC zu schicken, der solche parteiischen Ansichten zu Israel unterstützt und eine derart entmenschlichende Sprache für Israelis verbreitet, ein großer Grund zur Sorge."

Auch der israelische Botschafter in Schweden fand klare Worte: "Am 7. Oktober wurde Israel brutal von einer bösartigen terroristischen Organisation angegriffen, die offen zur Vernichtung Israels aufruft. Einen Boykott Israels zu fordern, bedeutet, die Taten der Hamas zu unterstützen, dem Terrorismus einen Preis zu verleihen und ist unvereinbar mit den Werten der (Eurovision Broadcasting Union) und des Wettbewerbs."

Währenddessen beharrt die EBU gebetsmühlenartig darauf, dass der ESC unpolitisch sei, auch Vorwürfe, sie messe mit zweierlei Maß, lässt die Rundfunkunion an sich abprallen. Der russische Angriff auf die Ukraine sei nicht mit Israels Vorgehen in Gaza zu vergleichen.

Wie es zur ESC-Teilnahme Israels kam

1998 gewann die Transfrau Dana International den ESC für Israel Bild: DB pool/dpa/picture alliance

Israel gab 1973 sein Debüt beim ESC, damals noch "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson" genannt. Seit damals ist Israel Mitglied der Europäischen Rundfunkunion EBU, das ist ein Zusammenschluss von derzeit 68 Rundfunkanstalten in 56 Staaten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Damit ist Israel nicht das einzige außereuropäische Land, das am ESC teilnimmt. Auch Armenien und Aserbaidschan spielen mit, und bis 2022 auch Belarus, das allerdings wegen Unterdrückung der Meinungs- und Medienfreiheit ausgeschlossen wurde. Australien ist seit 2015 das "exotischste" ESC-Teilnehmerland - weil es eine riesige Fangemeinde hat und als assoziiertes Mitglied in die EBU aufgenommen wurde.

Dieser Zusammenschluss vieler Rundfunkstationen und Ländern über die europäischen Grenzen hinaus ist auch der Grund, warum die Veranstaltung "Eurovision Song Contest" heißt - und nicht "European Song Contest".

Israel gehört mit vier ersten, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen zu den erfolgreichsten Teilnehmern im Wettbewerb. Es landete zudem noch nie an letzter Stelle, anders als Deutschland.

Netta gewann den Wettbewerb für Israel im Jahr 2018 Bild: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Vorentscheid in Israel läuft

Trotz des Nahost-Krieges laufen die Vorbereitungen für Israels Teilnahme in Malmö. Das Castingformat "HaKokhav HaBa – The Next Star", in dem sich Kandidatinnen und Kandidaten um einen Platz im ESC-Startfeld bemühen, wurde zwar wegen des Kriegsbeginns verschoben, dennoch findet sie in unregelmäßigen Abständen statt. Allerdings ohne Live-Publikum: Eine Produktion mit so vielen Menschen in einem TV-Studio wäre zu gefährlich.

Tragische Geschichte am Rande: Einer der Sänger, die in der Show weitergekommen sind, war Soldat. Der Leutnant ist nur wenige Wochen nach seinem TV-Auftritt im Gazastreifen gefallen.

In den israelischen Medien (unter anderem in dem Lifestyle-Magazin "TimeOut") sowie den sozialen Netzwerken kam die Frage auf, ob eine solche Show in Kriegszeiten angemessen ist. Vor allem die Angehörigen der Geiseln, die sich noch in den Fängen der Hamas befinden, kritisieren die Sendung.

Die jedoch soll zunächst weiterlaufen, allerdings weitaus weniger bunt und laut. Die Moderatoren der Sendung erklärten, dass dies keine normale Staffel sein werde; sie werde der Situation angepasst. "Aber wir sind sicher, dass ein bisschen Musik nur helfen kann."