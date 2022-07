Eurovision Song Contest 2023 findet in Großbritannien statt

ESC: Von wegen unpolitisch

Österreich bekennt Farbe

1969 bezieht Österreich politisch Stellung gegen Spanien: Das Land verweigerte die Teilnahme am Wettbewerb in Madrid, um ein Zeichen gegen das Franco-Regime zu setzen. General Francisco Franco regierte Spanien als Militärdiktatur - 39 Jahre lang von 1936 bis zu seinem Tod 1975. Schätzungsweise 200.000 bis 400.000 Menschen kamen in Folge von Menschenrechtsverletzungen ums Leben.