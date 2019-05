Eurovision Song Contest 2019: Der große Songcheck für Tel Aviv

Eurovision Song Contest 2019: Die größten Flops

Enttäuschend: Look Away - "Darude" (Finnland)

Silke: Schade schade schade. Die größte Enttäuschung für mich in diesem Wettbewerb! DJ Darude hat in den 1990ern für einen der größten Techno-Hits aller Zeiten gesorgt - auch heute lässt man sich gerne nochmal von "Sandstorm" aus den Socken heben. Doch was nun? Ein mittelmäßiger Song mit einem mittelmäßigen Sänger - sorry, Jungs: Auch der gute Name hilft euch da übers Semifinale nicht hinaus.