Europas Fußball-Serienmeister

Lincoln Red Imps - Gibraltar (2003 - 2016)

Auch die Lincoln Red Imps gewinnen 14 Meisterschaften in Folge. Sie sind mit 26 nationalen Titeln die erfolgreichste Fußballmannschaft Gibraltars. 2014 nehmen die Red Imps als erste gibraltarische Mannschaft an der Champions League teil, scheitern aber in der ersten Qualifikationsrunde an Havnar Boltfelag von den Färöer Inseln. Der Klub ist nach dem englischen Verein Lincoln City benannt.