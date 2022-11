Treppe ins Nichts, Österreich

Diese 14 Stufen in den Abgrund sind der pure Nervenkitzel. Schon der Weg dahin lässt die Knie schlottern, denn er führt über eine Hängebrücke. An deren Ende geht's nicht etwa entspannt weiter, nein, dann kommt die Treppe ins Nichts. Sie mündet in ein Glaspodest, das den Blick in 400 Meter Tiefe freigibt - und in die Bergwelt des Dachsteinmassivs.