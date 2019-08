Großbritannien, Coast to Coast Walk

Einmal England total, bitte! Von Wind umtosten Klippen über Moore zu romantischen Dörfern - auf diesem Fernwanderweg werden alle England-Klischees bedient. Die Strecke führt auf 306 Kilometern durch Nordengland, von St. Bees an der Irischen See bis nach Robin Hood's Bay an der Nordsee. Nur an der Beschilderung hapert es gelegentlich. Aber was soll’s, man kann ja in einem Pub nach dem Weg fragen.