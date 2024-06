Europa wählt - und dann?

Die Europawahlen 2024 gehen an diesem Sonntag in die entscheidende Phase. Welche Themen sind den Europäern wichtig? Und was passiert als nächstes?

Seit Donnerstag wählen die Europäerinnen und Europäer ein neues EU-Parlament - und das bereits zum zehnten Mal. Rund 360 Millionen Wahlberechtigte werden 720 Abgeordnete aus 27 EU-Staaten bestimmen. Obwohl einige Staaten schon gewählt haben, wie etwa die Niederlande und Irland, ist Sonntag der entscheidende Wahltag. Dann werden nach Angaben des Europäischen Parlaments in rund 20 Staaten die Kreuzchen für die EU-Politik der nächsten fünf Jahre gesetzt.

Jedem Land der Europäischen Union steht - entsprechend der Größe, jedoch nicht streng proportional zu den Einwohnern - ein gewisses Kontingent an Abgeordneten zu. Deutschland wird als bevölkerungsstärkstes Mitgliedsland durch 96 Abgeordnete vertreten. Die kleinsten Mitgliedstaaten wie Malta, Luxemburg und Zypern schicken jeweils sechs. Dazwischen bewegen sich die anderen Mitgliedstaaten.

EU erklärt: Was sind die Europawahlen? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Welche Themen beschäftigen die Europäer?

Friedenssicherung, Soziale Sicherheit und Zuwanderung sind laut ARD-Deutschlandtrend von Ende Mai die drei wichtigsten Aspekte für die Deutschen bei diesen Europawahlen. Auf EU-Ebene halten die Europäer Armutsbekämpfung und das Gesundheitswesen für die wichtigsten Wahlkampfthemen. Danach folgen gemäß einem Eurobarometer aus dem April die Förderung der Wirtschaft, die Schaffung neuer Jobs sowie die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU.

Die wichtigsten Aufgaben des EU-Parlaments

In vielen Bereichen wie etwa Umweltschutz, Migrationspolitik und Wirtschaftspolitik ist das EU-Parlament einer von zwei Gesetzgebern. Die Abgeordneten müssen neue EU-Gesetze immer gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union - der Vertretung der 27 Mitgliedstaaten - beschließen. In anderen Bereichen, wie etwa der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wird das EU-Parlament lediglich informiert und angehört. Gesetze vorschlagen kann es in der Regel nicht, das ist Aufgabe der EU-Kommission.

Europawahl: Wählen schon mit 16 Jahren To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Über 70 Prozent der Europäer sagten in der Eurobarometer-Umfrage, die EU beeinflusse ihr tägliches Leben. Dennoch ist die Beteiligung bei EU-Wahlen traditionell niedrig. 2019 knackte sie nach langer Zeit mal wieder die 50 Prozent-Marke. Für Deutschland lag sie bei über 61 Prozent. Erstmals dürfen in Deutschland auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen.

Nach der Wahl geht es um die Top-Jobs

Eine Woche nach der Wahl, am 17. Juni, werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU zum Europäischen Rat in Brüssel treffen. Ihr Ziel: Die EU-Spitzenpositionen neu besetzen, darunter auch den EU-Kommissionspräsidenten oder die -Präsidentin. Die EU-Verträge sehen vor, dass dieser EU-Gipfel die Kandidaten nominiert.

Nach den EU-Wahlen wird entschieden, ob Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsident absolvieren kann Bild: Hatim Kaghat/dpa/picture alliance

In der Regel gilt dabei das "Spitzenkandidatenprinzip", wonach die stimmenstärkste Parteienfamilie den Chefsessel der EU-Kommission übernimmt. Sollten die Staats-und Regierungschefs dem System folgen, hätte Ursula von der Leyen, die derzeitige Amtsinhaberin und Kandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP), nach jüngsten Umfragewerten die besten Karten. Ins Amt gewählt wird der künftige Kommissionspräsident dann durch das EU-Parlament mit einfacher Mehrheit.

Das Feilschen hat schon begonnen

Und das Feilschen um diese Mehrheit hat in Brüssel längst begonnen. So erklärte Ursula von der Leyen in einer TV-Debatte, sie werde mit Abgeordneten zusammenarbeiten, die sich klar für Europa und die Rechtsstaatlichkeit positionieren - und die die Ukraine unterstützen. Die rechtspopulistische italienische Regierungschefin Giorgia Meloni zählte sie dazu. Eine Zusammenarbeit mit dem französischen "Rassemblement National", der rechtsnationalen Partei Marine Le Pens, schloss sie hingegen aus.

Die Parteien dieser beiden Frauen gehörten bislang unterschiedlichen Parteienfamilien an. Melonis ultrarechte "Brüder Italiens" sitzen in der EKR-Gruppe (Europäische Konservative und Reformer) und Le Pens Partei in der rechten ID-Gruppe (Identität und Demokratie).

Die Annäherung an das rechte Lager ist nicht ohne Gefahr für von der Leyen. Andere Parteigruppen, wie etwa die Sozialdemokraten, könnten der Politikerin deshalb ihre Stimmen verweigern.

Ob der viel diskutierte Rechtsruck in der EU eintritt, dürfte auch mit der Frage zusammenhängen, ob sich die rechtspopulistischen, rechtsnationalen und ultrarechten Parteien Europas zusammenschließen. Dieses Ziel verfolgt Marine Le Pen, weil diese Parteien dann entsprechend der Prognosen nach der EVP die zweitstärkste Kraft im EU-Parlament stellen könnten. Doch sicher ist das nicht.

Am 16. Juli wird das neu gewählte Parlament das erste Mal in Straßburg zusammenkommen. Bis dahin dürfte sich herausgestellt haben, wie und in welchen Fraktionen sich die neuen Abgeordneten zusammenfinden.