DokFilm

Europa im Umbruch - Wie wir uns ernähren

Ist trotz des wirtschaftlichen Drucks eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa möglich? Gewächshauslandschaften in Spanien, Selbstmorde von Bauern in Frankreich, Bio-Boom und Hightech-Produktion. Kein Zweifel: Europa steht vor großen Umwälzungen.