Europa aktiv erleben

Bootsfahrt durch Seerosenfelder, Montenegro

Der Skutarisee ist ein Outdoor-Paradies an der Grenze zwischen Montenegro und Albanien - ein verwunschenes Fleckchen Erde. Einzigartig ist das Erlebnis einer Bootsfahrt über den Skutarisee. Man gleitet auf einem traditionellen Holzboot lautlos durch schier endlose Seerosenfelder, macht ein Picknick am Seeufer, springt in das klare Wasser. So fühlt sich Sommerglück an.