Das sind die Nominierten des Europäischen Filmpreises

Der Underdog: "Alcarràs" von Carla Simón

Wie jedes Jahr reist die Solé-Familie in den Sommerferien in ihr kleines Haus im katalanischen Dorf Alcarràs. Dieses Jahr könnte jedoch das letzte sein: Man droht ihnen mit einer Zwangsräumung. Regisseurin Carla Simón wuchs in ebenso einem kleinen Dorf in Katalonien auf. "Alcarràs" gewann bei der Berlinale 2022 den Goldenen Bären und ist bei den European Film Awards als Bester Film nominiert.