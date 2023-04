Europäer evakuieren auf Hochtouren aus dem Sudan

Deutschland und andere Staaten haben mit ihren Evakuierungseinsätzen bereits zahlreiche eigene Bürger aus dem umkämpften Sudan herausgebracht. Die Bundeswehr hat einer vorläufigen Liste zufolgein drei Flügen bereits 311 Personen über Jordanien in Sicherheit gebracht. Darunter waren auch 42 Niederländer, mehr als ein Dutzend Österreicher sowie Bürger diverser anderer Staaten. Mehr als die Hälfte seien deutsche Staatsbürger, berichtete die Deutsche Presse-Agentur, der das Papier vorlag.

Der deutsche Einsatz, an dem rund 1000 Bundeswehr-Angehörige beteiligt sind, geht unterdessen weiter: Man werde "jede Minute nutzen, um Leute rauszubringen", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Einige Deutsche haben laut Regierung das Land auch schon auf anderen Wegen verlassen, etwa über einen Konvoi der Vereinten Nationen in die Hafenstadt Port Sudan. Der Bundestag könnte noch in dieser Woche ein nachträgliches Mandat für die Rettungsmission erteilen.

Mehr als 1000 EU-Bürger ausgeflogen

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, gab an, dass inzwischen "sicherlich mehr als 1000" EU-Bürger das nordostafrikanische Land verlassen hätten. 20 EU-Mitarbeiter wurden mit Hilfe der französischen Luftwaffe außer Landes gebracht. Der EU-Botschafter Aidan O'Hara sei nach wie vor im Sudan, jedoch außerhalb der umkämpften Hauptstadt Khartum, sagte Borrell: "Der Kapitän ist der letzte, der das Schiff verlässt."

Ein UN-Konvoi in Richtung Port Sudan - die Flucht über den Landweg ist ungleich gefährlicher

Die Vereinigten Staaten nutzen für ihre Evakuierungsmission den Truppenstützpunkt in Dschibuti, weiter südöstlich am Eingang zum Roten Meer gelegen. Am Sonntag sei es gelungen, binnen weniger als einer Stunde knapp 100 Personen auszufliegen. "Wir wurden nicht unter Beschuss genommen und kamen ohne Probleme hinein und hinaus", sagte Lieutenant General Douglas Sims. Auch Frankreich hat bereits zwei Flüge von Khartum nach Dschibuti unternommen, ein spanisches Militärflugzeug wird ebenfalls dorthin verlegt.

Unter anderem haben auch Kanada, China, Japan und die Türkei eigene Evakuierungseinsätze gestartet. Jordanien hat sich hierzu mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien zusammengeschlossen. Auch Ägypten, Indien, Nigeria, die Philippinen sowie der selbst vom Bürgerkrieg gezeichnete Nachbar Libyen arbeiten an ähnlichen Missionen. Die sudanesische Armee - selbst Konfliktpartei - stimmte den Evakuierungen zu und versucht offenbar, die Einsätze zu sichern.

Frust über britischen Evakuierungseinsatz

Frust über eine bislang schleppend verlaufende Evakuierungsmission gibt es hingegen in Großbritannien. Der "Telegraph" zitierte eine betroffene Britin: "Es ist eine Schande, wie schlecht sie diese Situation handhaben." Ein anderer sagte dem Sender BBC, er habe Khartum in einem Bus seines sudanesischen Arbeitgebers verlassen, weil "wir nichts als Unsinn von der Regierung gehört haben". In Medien wurden bereits Vergleiche mit dem ungeordneten Rückzug aus Afghanistan 2021 gezogen.

Die Schwierigkeit der Evakuierungsmissionen lässt sich anhand solcher Satellitenbilder erahnen: Feuer direkt am internationalen Flughafen von Khartum

Nach Angaben von Premierminister Rishi Sunak wurden bereits britische Diplomaten und ihre Familien evakuiert. Die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Londoner Unterhaus, Alicia Kearns, sagte der BBC, vermutlich wollten mehr als 1000 Britinnen und Briten in Sicherheit gebracht werden.

Sudanesen bleibt nur die Flucht auf dem Landweg

Zehntausenden Sudanesen bleibt unterdessen nur die lebensgefährliche Flucht auf dem Landweg. "Zivilisten fliehen aus dem von Kämpfen betroffenen Gebieten unter anderem in den Tschad, nach Ägypten und in den Südsudan", teilte das UN-Nothilfebüro OCHA mit. Auch an der Grenze zu Äthiopien sammelten sich Tausende. Allein der Südsudan vermeldete rund 10.000 neu angekommene Flüchtlinge. Im Sudan hielten sich bislang rund 800.000 südsudanesische Flüchtlinge auf, die vor der unsicheren Lage in ihrem Heimatland geflohen waren und jetzt im Norden von den neuen Kämpfen überrascht wurden.

Die mühsame und gefährliche Flucht auf dem Landweg ist für viele Sudanesen die einzige Option

Die Vereinten Nationen taxieren die Zahl der Getöteten inzwischen auf mindestens 427, weitere 3700 Menschen seien bislang verletzt worden. Die vor gut einer Woche ausgebrochenen Kämpfe zwischen der Armee und der Spezialeinheit RSF um die Vorherrschaft im Land geht mit unverminderter Härte weiter. Diverse Versuche einer Feuerpause, auch über das Zuckerfest zum Ende des Ramadan am vergangenen Woche, blieben erfolglos.

Dramatische humanitäre Lage

Die schon zuvor schwierige humanitäre Situation verschlechtert sich im Schatten des Konflikts immer weiter: Laut WHO wurden mindestens elf Krankenhäuser und Kliniken beschossen, manche sogar von den Konfliktparteien eingenommen. In Nyala im Süden der Krisenregion Darfur wurde nach UN-Angaben ein Gelände von "Ärzte ohne Grenzen" gestürmt, das medizinische Lager geplündert und Autos gestohlen. "Die verbleibenden Einrichtungen in Khartum und Darfur sind jenseits ihrer Kapazität und beinahe völlig dysfunktional, weil das Personal ermüdet ist und Vorräte fehlen", teilte OCHA mit. Ebenfalls in Nyala wurden laut dem Welternährungsprogramm weitere zehn Fahrzeuge und sechs Lastwagen mit Lebensmitteln gestohlen - insgesamt seien 4000 Tonnen Nahrungsmittel entwendet worden.

Rauchsäulen gibt es dieser Tage viele in Khartum - die abgebildete kommt aus der Nähe des Doha International Hospital

Der EU-Außenbeauftrage Borrell äußerte die Sorge, wenn der Sudan als sehr bevölkerungsreiches Land "implodiert", dann würde das "Schockwellen über ganz Afrika senden". Er habe an diesem Wochenende mit den Oberbefehlshabenden der beiden Konfliktparteien gesprochen. Er habe den Chef der Militärregierung und der regulären Armee, Abdel Fattah al-Burhan und dessen Widersacher und Stellvertreter, den RSF-Chef Mohammed Hamdan Daglo, zu Friedensgesprächen aufgefordert. "Es gibt keine militärische Lösung für diesen Krieg", sagte Borrell.

ehl/kle (dpa, afp, rtr, kna)