Euromaxx

Euromaxx-Jahresrückblick: die Museums-Highlights 2021

Euromaxx zeigt die spektakulärsten neuen Museumsbauten Europas, die in den letzten zwölf Monaten ihre Türen geöffnet haben: Luma in Arles, Munch-Museum in Oslo, HCAndersen HUS in Odense und Depot in Rotterdam.